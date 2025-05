Chat con foto di sciatrici minorenni nude e fotomontaggi di Hitler, allenatore di sci e atleta patteggiano

Entrambi gli imputati erano accusati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica

Foto di atlete minorenni nude e anche fotomontaggi di Hitler. Era uno sfogatoio sessista e razzista la chat in cui venivano riversate foto private di ragazzine e messaggi di propaganda razzista. L’indagine è già arrivata a un punto giudiziario: due imputati hanno patteggiato. Si tratta, come riporta il Corriere di Verona, dell’allenatore 36enne di una squadra di sci nordico associata alla Fisi, e un atleta 20enne. Davanti al giudice di Verona sono stati condannati una pena, rispettivamente, di un anno e tre mesi, più 6mila euro di multa, e dieci mesi di reclusione e 4mila euro di multa, per aver diffuso le immagini. Nello stesso gruppo Whatsapp finivano inoltre contenuti di incitazione all’odio razziale o al razzismo, e fotomontaggi di Hitler.

Entrambi gli imputati erano accusati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sia il tecnico, un 36enne, che il giovane sciatore potranno beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Le ragazze minorenni, anch’esse atlete, avevano condiviso su una chat immagini private che avevano inviato ad altri atleti coetanei, con i quali si frequentavano fuori delle piste. Ma nel tempo le foto private erano state condivise da uno degli amici nella chat della squadra maschile di sci nordico, composta da ragazzi nemmeno diciottenni. E a incitarli a replicare la pubblicazione delle immagini su WhatsApp (meglio se si trattava di atlete note) sarebbe stato proprio l’allenatore della squadra, un sottufficiale dell’Esercito, promettendo talvolta ai ragazzi in cambio di quel materiale un posto in squadra nelle gare successive.