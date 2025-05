Un ragazzo, 25enne di nazionalità albanese e residente a Bari, si è lanciato da un’auto in corsa sull’autostrada A14 all’altezza di San Benedetto del Tronto, nel pomeriggio del 13 maggio. Ad avvertire il Coa, il Centro operativo autostradale di Pescara, è stato un automobilista che ha assistito alla scena mentre era in coda e ha visto il giovane aprire la portiera dell’utilitaria e rotolare per diversi metri. Arrivato il 118, il 25enne ha dichiarato ai soccorritori di essersi gettato dal mezzo per scappare dai suoi sequestratori, approfittando di un rallentamento dovuto a un cantiere. Il ragazzo, infatti, si è procurato solo ferite lievi e non ha avuto bisogno del ricovero.

Stando a quanto riferito, il giovane avrebbe avuto un appuntamento con una ragazza alla stazione di San Benedetto del Tronto. Ad aspettarlo però c’erano solo due uomini che l’avrebbero caricato a forza nell’auto per poi portarlo via. Gli investigatori, che hanno preso in custodia il 25enne, stanno vagliando la ricostruzione, mentre le autorità stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, determinanti per chiarire la dinamica. Il ragazzo è già stato sentito diverse volte dalla polizia alla quale ha raccontato quanto accaduto, ma sono ancora molti gli aspetti su cui far luce.