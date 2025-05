Il Tribunale di Venezia ha archiviato le accuse che la Dda aveva mosso all’imprenditore vicentino ed ex senatore della Lega Alberto Filippi, 59enne amministratore delegato di Unichimica. A suo carico pendeva l’accusa di essere il mandante di un attentato a colpi di pistola che, il 16 luglio 2018, venne perpetrato ai danni del giornalista padovano Ario Gervasutti. Accusa che si basava sulla testimonianza del collaboratore di giustizia Domenico Mercurio. La stessa Dda alla fine ha accolto in pieno le argomentazioni difensive degli avvocati Cesare Dal Maso e Renzo Fogliata, dimostrando la completa estraneità dell’ex senatore ed evidenziando che Mercurio voleva vendicarsi di Filippi a fronte di una fornitura con cessione di credito su cui era sorto un contenzioso. Così quasi un anno fa la Dda aveva chiesto l’archiviazione e oggi è arrivata la decisione del gip Carlotta Franceschetti.

“È la fine di un incubo – ha commentato Filippi – una vicenda finita grazie alla verità, al lavoro dei miei avvocati e alla vicinanza mia famiglia. Sarebbe bastato interrogarmi prima di ricevere l’avviso di garanzia. Grazie al lavoro della procura si è ricostruita non solo la mia innocenza ma la mia totale estraneità ai fatti. Ma non finisce qui, non è giusto che questa storia sia dimenticata: per questo sarà raccontata in un libro. Ho subito danni economici ingenti e impagabili dal punto di vista morale”, ha concluso.