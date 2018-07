Nessuno è rimasto ferito, anche se tre dei cinque proiettili sono stati sparati contro la camera da letto dei figli del giornalista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova e la scientifica per le prime rilevazioni. È stata aperta un'indagine

Erano quasi le due della scorsa notte quando cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del giornalista Ario Gervasutti, nell’immediata periferia di Padova, a Chiesanuova. Un atto intimidatorio contro l’ex direttore de Il Giornale di Vicenza che non ha ancora un colpevole o un movente: “Non ho ricevuto minacce, ma non escludo l’episodio sia legato alla mia attività professionale” ha dichiarato Gervasutti a Il Gazzettino, di cui oggi è caporedattore. Nessuno è rimasto ferito, anche se tre dei cinque proiettili sono stati sparati contro la camera da letto dei figli del giornalista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova e la scientifica per le rilevazioni ed è stata aperta un’indagine.

“La minaccia contro un giornalista significa di conseguenza un attacco contro opinioni ed idee“: arriva anche la “completa solidarietà” al giornalista e alla famiglia del presidente della regione Veneto Luca Zaia, con un comunicato stampa ufficiale. Zaia si augura che vengano presto individuati i responsabili dell’accaduto e consegnati alla giustizia. “Sono intollerabili fatti del genere che purtroppo riportano alla mente anni bui della nostra Repubblica. A Gervasutti e alla sua famiglia la vicinanza mia e delle istituzioni della regione del Veneto”, conclude.

Anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha espresso la propria solidarietà al giornalista. Il ministro ha espresso l’impegno a fare chiarezza sull’accaduto e individuare i responsabili.