Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla”

Il Napoli si fa bloccare sul 2-2 dal Genoa al Maradona nella penultima gara casalinga, tenendo la corsa scudetto più viva che mai. La squadra di Antonio Conte, chiamata a rispondere al successo dell’Inter a Torino, si lascia rimontare due volte dai rossoblù guidati da Patrick Vieira. A rompere l’equilibrio è Romelu Lukaku, che firma l’1-0 al 15esimo. Al 32esimo, però, arriva il pari del Genoa: un colpo di testa di Ahanor provoca l’autorete di Meret. Nella ripresa, gli azzurri tornano avanti con la rete di Raspadori al 64esimo, ma all’84esimo Vasquez gela lo stadio con il definitivo 2-2. In classifica, il Napoli resta primo a 78 punti, ma l’Inter accorcia le distanze salendo a quota 77.

“Loro hanno fatto due tiri in porta e due gol, a volte capitano anche partite così. Quando subisci gol sicuramente puoi fare meglio, dispiace perché era una partita da vincere per quello che abbiamo prodotto”, ha dichiarato Antonio Conte ai microfoni di Dazn al termine del match. “C’è amarezza, soprattutto perché siamo a tre partite dalla fine. Il calcio però è questo, avevo anche messo Billing proprio per contrastare queste situazioni, ma onore a loro. Non posso però dire nulla sull’impegno della squadra, che ha fatto la partita anche se alla fine abbiamo pareggiato. Bisogna migliorare”.

L’allenatore del Napoli ha quindi sottolineato che “non meritavamo di pareggiare e perdere punti così, ci siamo giocati il bonus che avevamo. Ora dobbiamo andare a vincere le altre due partite, c’è poco da fare, se vogliamo ambire a vincere il campionato facendo qualcosa di incredibile“. Conte ha poi fatto notare come la squadra abbia perso per infortunio un giocatore chiave come Lobotka per cui “cercheremo di trovare una soluzione. Se poi gli altri saranno più bravi, complimenti a loro. Lo scudetto è un traguardo assolutamente non prevedibile, sarebbe qualcosa di incredibile e lo merita anche questa gente che ci ha trascinata. Noi stiamo andando oltre i nostri giri del motore e a questi ragazzi va comunque detto grazie. Anche oggi abbiamo messo tutto, ma a volte i dettagli spostano il risultato”.