Condannato il “guru” delle diete che prometteva di far vivere fino a 120 anni: condannato a 2 anni e 8 mesi

Prometteva grazie al suo regime alimentare (a base di proteine e integratori) di far vivere fino a 120 anni e di guarire da ogni malattia. Il tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Adriano Panzironi, noto come il ‘guru delle diete, per esercizio abusivo della professione. Il giudice ha, inoltre, inflitto 1 anno e 4 mesi al fratello di Panzironi, Roberto accusato di concorso nel reato. Accolte, quindi, le richieste della procura. Secondo gli inquirenti l’uomo ha esercitato “abusivamente la professione medica nei confronti di una numerosa platea di ascoltatori” di una trasmissione televisiva.

Per il capo di imputazione l’uomo “somministrava, anche in forma personalizzata, a seguito di successivi contatti intrapresi attraverso operatori di call center e di interlocuzioni con singoli utenti tramite Facebook, particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di dieta, prescrivendo l’assunzione di integratori alimentari da lui stesso commercializzati online”. Integratori giudicati di “potenziale nocività” se “assimilati senza controllo medico”. Il tutto “diffondendo il libro da lui stesso redatto dal titolo ‘Vivere 120 anni”.

Nel procedimento si sono costituti parte civile gli ordini provinciali dei medici di Roma, Venezia, Napoli e Milano. Parte lesa anche l’ordine dei giornalisti del Lazio. Durante i suoi interventi Panzironi parlava di malattie come cancro al diabete, ma anche di mestruazioni o glaucoma. Non essendo un medico – tanto meno specializzato in scienze dell’alimentazione – la procura gli aveva contestato l’esercizio abusivo. A presentare l’esposto contro di lui era stato l’Ordine del Medici di Roma.