Ucraina, Conte: “Meloni assente ai negoziati? Ovvio, ha fallito totalmente puntando sulla vittoria sulla Russia”

“Nel momento in cui Meloni ha scommesso sulla vittoria militare sulla Russia, una scommessa completamente fallimentare, e di lì poi è inanellato tutta una serie di fallimenti nelle impostazioni e nelle previsioni, non c’è da meravigliarsi che l’Italia sia completamente assente in questa prospettiva negoziale“. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti davanti al Senato. “Quindi – spiega – non sta coi volenterosi, si distrae, si allontana, non si fa vedere, non si capisce se sta con Trump o con chi sta, e questo è il risultato dei fallimenti accumulati. Non contiamo assolutamente nulla e dobbiamo solo sperare che comunque questo percorso negoziale prenda consistenza e arrivi in dirittura finale. È l’unica cosa che dobbiamo spiegarci, piuttosto invece che continuare a investire su un piano di riarmo che significa dare soldi all’industria delle armi e toglierle invece ai cittadini che pagano le bollette e non ce la fanno arrivare a fine mese, che hanno una sanità alla catastrofe, che è un disastro totale”.