Bonolis attacca Conte: “Mi stupisce la chiamata al miracolo per lo scudetto. Gli hanno comprato chiunque, fa solo quello”

Le vittorie di Napoli e Inter, entrambe per 1-0, contro rispettivamente Lecce e Verona tengono ancora gli azzurri saldamente in testa alla Serie A. Mancano solo 3 giornate alla fine del campionato e gli uomini di Antonio Conte conservano il vantaggio di tre punti sui nerazzurri, che nella serata di martedì 6 maggio saranno impegnati contro il Barcellona in Champions League. Visto il calendario più abbordabile e nessun altro impegno, il Napoli sembra avere saldamente le mani sullo scudetto. Una vittoria che il tecnico Conte continua a definire un vero e proprio miracolo. Definizione che però è stato duramente contestata dal conduttore tv Paolo Bonolis, noto tifoso interista.

“Il Napoli ha un percorso più facile per ora, mi stupisce infatti la chiamata al miracolo da parte di Conte. Gli hanno comprato chiunque, fa solo quello, più che un miracolo credo sia il minimo sindacale“, ha dichiarato Bonolis a margine della 15esima edizione di Tennis and Friends alla Grand Stand Arena del Foro Italico, tirando una stoccata al tecnico del Napoli. Bonolis si riferisce ai 150 milioni di euro spesi dai partenopei durante il mercato estivo, per acquistare tra gli altri il difensore Alessandro Buongiorno, il centrocampista Scott McTominay, gli attaccanti David Neres e Romelu Lukaku, pedini fondamentali della squadra di Conte. Anche se non va dimenticato la cessione a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia.

Bonolis ha sottolineato questo aspetto, a fronte di un mercato nerazzurro che come sempre è stato a saldo zero, ma anche le molte meno partite giocate dal Napoli. Il conduttore tv ha anche commentato, a tal proposito, la super sfida che attende i nerazzurri contro il Barcellona: “Vediamo che succede a San Siro. All’andata sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima”. E poi una considerazione su Lamine Yamal, fenomenale talento 17enne che quest’anno sta facendo le fortune i blaugrana a suon di gol e giocate: “Il Barcellona è trascinato da quel maghetto che gioca come alla destra. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro, ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me”.