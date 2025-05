Referendum, Conte: “Forze di maggioranza hanno paura del voto, è questo il senso di democrazia che hanno?”

Le opposizioni vanno in ordine sparso sulla richiesta di partecipazione al referendum? “Non mi pare che le forze principali di opposizione come la nostra vadano in ordine sparso, abbiamo preso chiaramente posizione per quanto riguarda il referendum: noi riteniamo che – in un momento in cui i salari reali sono bassissimi, in cui c’è una perdita del potere d’acquisto, ci sono addirittura persone che lavorano sottopagate e non vogliono una maggioranza di salario minimo, abbiamo i nostri giovani che vanno all’estero – abbiamo assolutamente bisogno di rafforzare le tutele a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. E quelli sono dei referendum che rafforzano queste tutele e addirittura anche la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori dal Senato. “Dall’altra parte invece c’è una maggioranza che fino a qui non si è capito che cosa vuole. L’unica cosa certa è che hanno paura che i cittadini vadano a votare. Questo è il senso di democrazia anche delle nostre alte istituzioni”, conclude.