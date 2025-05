Kimi Antonelli va a scuola con una Mercedes da 200mila euro: perché la può guidare anche da neopatentato

Dalla pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Formula 1 a Miami, al banco di scuola. È la vita di Kimi Antonelli. Pochi giorni dopo quel memorabile weekend in cui ha conquistato la prima pole della sua carriera, diventando il più giovane di sempre a riuscirci, il pilota della Mercedes ha dovuto lasciare tuta, guanti e casco a casa per rimettere i panni dello studente. Il 18enne frequenta infatti l’Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, dove segue l’indirizzo di Relazioni Internazionali per il Marketing. Ma a scuola non ci è arrivato con il pullman, con il tram o con il treno. Una Mercedes AMG GT 63 S blu metallizzato dal valore di oltre 200mila euro l’ha portato a destinazione.

In un video diffuso sui social, si può vedere il pilota della Mercedes salutare i propri compagni con cordialità, gentilezza, scattando anche diversi selfie con alcuni giovani fan. C’è qualcuno che resta a bocca aperta dinanzi a un simile bolide che tra l’altro Antonelli può guidare per un motivo preciso. Secondo la legge italiana, il Codice della strada vieta ai ragazzi da poco abilitati alla guida di mettersi al volante di vetture che abbiano una certa cilindrata, ma il 18enne può guidare la sua macchina di lusso in quanto ha la residenza a San Marino, paese nel quale non ci sono gli stessi divieti previsti in Italia, e nonostante abbia preso la patente solo lo scorso gennaio.

Quella vettura è un regalo ricevuto dopo il debutto positivo in Australia e i risultati incoraggianti nei Gran Premi successivi: Cina, Bahrain, ma anche a Miami dove se l’è cavata bene nonostante i problemi procurategli dall’irruenza di Piastri, che lo ha mandato quasi fuori pista, e da un contatto con Verstappen nei box. Intanto nella testa c’è già il prossimo Gp, quello di Imola in programma dal 16 al 18 maggio.