“Mio fratello ha visto tutto e si è reso subito conto, è stato sotto choc”: Brignone racconta la caduta che non ha mai voluto riguardare

Quella caduta non l’ha mai voluta riguardare. “Non ne trovo il nesso, ho accettato di essermi fatta male“, spiega Federica Brignone un mese dopo il terribile infortunio sugli sci, ospite di Verissimo su Canale 5. La campionessa valdostana, che pochi giorni prima aveva vinto la Coppa del Mondo generale, si è ritrovata di colpo in un letto di ospedale con 42 punti sulla gamba, con il sogno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di colpo messo in discussione. Ancora oggi Brignone non sa se potrà partecipare ai Giochi in Italia, ma per il momento la sua priorità è il recupero: “È passato un mese dalla caduta, che è stato però super positivo dal punto della ripresa. Mi hanno operato subito e l’intervento è andato molto bene. Ho la possibilità di migliorare un pochino ogni giorno. Un periodo che non mi aspettavo di vivere, ma può succedere e bisogna metterlo in conto”.

Brignone è caduta durante lo slalom gigante ai campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa dello scorso 3 aprile. “Mi ricordo tutto – ha svelato a Silvia Toffanin – La gara si faceva subito e stavo sciando tranquillamente rispettando il mio standard, non ho fatto nulla di speciale o particolare, non c’erano condizioni pericolose. Ero concentrata e nel mio ambiente. Mi sono resa conto subito che, dopo la caduta, stavo girando in modo strano, prima la gamba sinistra e poi la gamba destra“. Gli attimi dopo la caduta sono quelli della prima presa di coscienza: “Sono arrivati i soccorsi e mi hanno staccato gli sci, ho cercato di girarmi per mettermi seduta e la mia gamba è rimasta lì dov’era. Non volevo prendere antidolorifici, mi hanno trasportato e mentre aspettavo l’elicottero ho chiesto un antidolorifico”.

È stato un momento difficile anche per chi sta al fianco di Federica Brignone, come il fratello Davide: “Mio fratello, che è il mio allenatore, è stato sotto choc perché ha visto tutto e si è reso subito conto che mi ero fatta male. Per lui è stata dura”, ha spiegato la campionessa di sci. Che poi ha continuato a difendere la sua scelta: “Non ho voluto rivedere la caduta, non ne trovo il nesso, ormai è successo e basta. Se tornassi su farei la stessa cosa perché non ho fatto nulla di sbagliato, di diverso dal solito. Volevo rilassarmi un po’ e invece mi sono ritrovata in un letto, così”.

Brignone poi ha svelato di aver ricevuto messaggi da tanti colleghi e atleti, compresa una chiamata da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Volevo chiamarla per farle i complimenti per la Coppa del Mondo, ma adesso la chiamo per farle un in bocca al lupo per la ripresa”. La campionessa di sci ha commentato: “Non me l’aspettavo, è stato molto dolce“.