Salvini: “Qualcuno a Bruxelles non lavora per la pace”. E sul riarmo: “No a carri armati per paesi Ue”

“Le parole del Santo Padre che mi hanno colpito? Pace, innanzitutto. Il messaggio ai potenti della Terra è basta guerra. Io ho l’impressione che qualcuno non stia alimentando percorsi di pace, ma stia soffiando sulla guerra. Penso che le orecchie di qualcuno siano fischiate, a Parigi e a Bruxelles c’è qualcuno che non sta lottando per la pace”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione della giornata conclusiva della Scuola di formazione politica del partito a Roma, a cui partecipa anche la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. “Io non mi iscrivo al club di chi tira per la giacchetta Papa Leone XIV: c’è chi dice è anti-trumpiano, è pro qui e pro qua. Io sono emozionato e gioioso per il nuovo pontefice, che è un messaggio di speranza bellissimo”, ha aggiunto.

Salvini è poi tornato a parlare del riarmo Ue: “Siamo a favore di un aumento di spesa per la sicurezza nazionale. Non siamo disposti a fare debito per gli italiani per comprare tre carri armati in Germania e due sommergibili in un altro paese europeo”.