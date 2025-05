Salman (presidente comunità Palestinese Roma): “Continua lo sterminio a Gaza. Il mondo non può andare avanti così”

Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio ha partecipato alla manifestazione per la pace e contro il riarmo del Paesi Europei e ha commentato la situazione a Gaza. “Il genocidio del popolo palestinese continua e il mondo non può andare avanti in questa maniera”. Vanno “applicate le risoluzioni della comunità internazionale”, ha detto Salman. “La lotta palestinese non è mai stata una lotta religiosa – ha proseguito – gli ebrei sono nostri fratelli, con loro abbiamo vissuto per secoli e vogliamo continuare a farlo. La nostra lotta è contro questo regime criminale, persino condannato dalla Corte Penale Internazionale, che porta avanti un progetto colonialista con gli Stati Uniti d’America che sono i primi responsabili di questo genocidio”.