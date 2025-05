Pioggia e tempo instabile in tutta Italia, ma breve tregua nel weekend

In Italia il meteo non migliora. Le previsioni dei prossimi dieci giorni confermano il tempo instabile e decisamente piovoso che ha caratterizzato l’intera penisola nel corso di questa settimana. Le regioni più interessate, per le quali la Protezione civile ha valutato un’allerta gialla per la giornata di oggi (9 maggio), sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

La situazione dovrebbe invece migliorare nel fine settimana grazie ad un temporaneo e parziale rialzo della pressione atmosferica, che garantirà un aumento delle temperature fino ai 20-21 gradi, con picchi di 24-25 gradi in Sardegna. A confermarlo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo: “Sia sabato sia domenica ci sarà più sole con massime fino a 7°C più alte rispetto alle attuali”. Tuttavia, non si escludono rovesci sulle aree alpine ed appenniniche.

Si tratta però di una breve tregua, dal momento che già da lunedì tornerà una forte instabilità atmosferica con acquazzoni e temporali a partire dal Sud.