Lo sparo, la fuga in scooter, l’auto senza controllo: in un video le fasi dell’omicidio di Emanuele Durante a Napoli

Un video, di 1 minuto e 9 secondi, ha ripreso le fasi dell’omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso il 15 marzo a Napoli. Emanuele era imparentato con Annalisa Durante, vittima innocente delle lotte tra clan. Il video inizia con una sorta di sopralluogo fatto da alcuni uomini in scooter. C’è la Smart nera parcheggiata, di Durante, poi la scena del delitto in via Santa Teresa degli Scalzi. Due in scooter affiancano la smart lato guidatore. Il passeggero dello scooter esplode un colpo (si intravede la fiammata) I due fuggono. Durante è ferito. Tampona l’auto davanti e poi perde lentamente il controllo della Smart, andando alla deriva nella corsia di marcia opposta. Sarà accompagnato in ospedale da un passante e dalla ragazza che era in auto con lui ma non ci sarà nulla da fare.