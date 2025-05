I Servizi tedeschi congelano la decisione su Afd “destra estrema”: ritirato anche il comunicato che ne dava notizia

L’ufficio federale per la Protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interna tedesca, aveva definito come formazione di “estrema destra” il partito Afd, a seguito di un dossier in cui si confermava la certezza che la formazione politica stia perseguendo sforzi diretti contro il libero ordinamento democratico in aree chiave e che sia da considerarsi una formazione di “estrema destra”. Ma ora lo stesso ufficio ha deciso temporaneamente di mantenere il silenzio su questa classificazione, e ha anche ritirato il comunicato che aveva pubblicato a riguardo. La decisione, comunicano i servizi, è legata al ricorso presentato da AfD il 5 maggio presso il tribunale amministrativo di Colonia e un “impegno di standstill (stallo, ndr)” sulla questione. Di conseguenza, il BfV “sospenderà temporaneamente la classificazione dell’AfD come associazione estremista di destra accertata, fino a quando la Corte non emetterà la sua decisione in tale procedimento accelerato, e continuerà a monitorare e trattare l’AfD solo come caso sospetto”. La classificazione resta quindi sospesa, ma non revocata.

Le parole del Tribunale di Colonia – “Nel procedimento sommario dell’AfD contro la sua classificazione come ‘movimento estremista di destra confermato’, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha rilasciato oggi una cosiddetta ‘promessa di standstill‘, si legge nel comunicato del Tribunale amministrativo di Colonia. “Lunedì scorso (5 maggio 2025), l’AfD ha presentato una richiesta di ingiunzione temporanea contro la Repubblica Federale tedesca, rappresentata dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV). Al BfV deve essere vietato di classificare l’AfD come ‘certo movimento estremista’ e di annunciare pubblicamente tale classificazione”, continua la nota. “Nel procedimento giudiziario di oggi, il BfV ha dichiarato – senza riconoscere alcun obbligo legale – che sospenderà temporaneamente la classificazione dell’AfD come ‘movimento estremista di destra confermato’ fino a quando il tribunale non si sarà pronunciato sulla domanda urgente, che non farà pubblicamente riferimento all’AfD come ‘movimento estremista di destra confermato’ fino a quel momento e che rimuoverà dal suo sito web un comunicato stampa del 2 maggio 2025 relativo alla classificazione”.