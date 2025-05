Per i servizi tedeschi Afd “è di estrema destra. Ignora la dignità umana, incompatibile con democrazia”

Le conclusioni dell'ufficio federale per la Protezione della Costituzione non comportano automaticamente la procedura di messa al bando del partito, anche se non può essere escluso

Mille pagine scritte dai servizi interni che confermano la certezza che il partito stia perseguendo sforzi diretti contro il libero ordinamento democratico in aree chiave e che sia da considerarsi una formazione di “estrema destra”. L’ufficio federale per la Protezione della Costituzione – Bundesamt für Verfassungsschutz (Bvf) – si è espresso su Alternative für Deutschland, che finora era stato classificato come ‘caso sospetto’ di estremismo di destra. Ora viene fatto un ulteriore passo avanti: a causa del “carattere estremista del partito nel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana”, l’Ufficio per la protezione della Costituzione ne ha ora confermato la classificazione come partito estremista di destra.

“La concezione prevalente del partito riguardo alle persone, basata sull’etnia e sull’origine, è incompatibile con l’ordinamento fondamentale di una libera democrazia”, ha affermato l’agenzia precisando – come sottolineato dai vicepresidenti Sinan Selen e Silke Willems – che le dichiarazioni e posizioni del partito e dei principali rappresentanti dell’AfD trasgrediscono il principio costituzionale dell’inviolabilità della dignità umana. Finora, solo le filiali regionali del partito in Turingia, Sassonia e Sassonia-Anhalt erano state classificate come estremiste.

E ora che succede? Quello che emerge dal rapporto dei servizi non comporta automaticamente la procedura di messa al bando del partito, anche se non può essere escluso. Il Bundestag infatti potrebbe chiederlo proprio sulla base di questo documento. Un processo che, in ogni caso, dovrebbe passare dalla Corte Costituzionale. È tuttavia improbabile che questo possa avvenire e portare alla fine del partito di Wiedel. A confermarlo è anche la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser: incontrando la stampa a Berlino, alla domanda se vi sia adesso l’intenzione di porre un veto sul partito – questione molto dibattuta anche in passato – la ministra socialdemocratica uscente ha detto: “Non si dovrebbe escludere nulla, ma non c’è alcun automatismo“. Fraser ha poi aggiunto che “l’Ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha il chiaro mandato di perseguire l’estremismo e proteggere la nostra democrazia” e che “non vi è stata alcuna influenza politica sul nuovo rapporto”.