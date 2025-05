Putin incontra Xi: “I nostri legami non sono contro nessuno”. E il leader cinese attacca Trump: “Insieme contro il bullismo egemonico”

È arrivato al Cremlino per incontrare Vladimir Putin, alla vigilia della parata per l’80° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Xi Jinping sarà uno dei leader presenti sulla Piazza Rossa e oggi è a colloquio col presidente russo, che ha precisato come Cina e Russia continuino a rafforzare i loro legami “a beneficio dei popoli dei due Paesi”, che non sono “contro nessuno”. Non solo: le relazioni bilaterali sono diventate “più stabili e forti nella nuova era”, ha aggiunto Xi, a più di tre anni da quando i due leader dichiararono l’amicizia “senza limiti” tra i due Paesi. E tra le prime dichiarazioni che emergono dall’incontro, c’è un riferimento diretto agli Stati Uniti di Donald Trump. “Di fronte alla tendenza internazionale all’unilateralismo e al comportamento di bullismo egemonico – ha detto Xi – la Cina lavorerà con la Russia per le responsabilità speciali delle principali potenze mondiali”. Il leader cinese ha inoltre rivendicato come i rapporti tra Pechino e Mosca abbiano iniettato “hanno iniettato una preziosa stabilità e un’energia positiva in una situazione internazionale piena di turbolenze collegate”, continuando “ad approfondire la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica”.

Prima di lasciare Pechino, Xi ha inoltre lanciato più di un messaggio a Washington, affermando che l’alleanza sino-russa non è di carattere transitorio, e quindi non potrà essere messa in pericolo dal dialogo avviato da Trump con il Cremlino. Anzi, Russia e Cina “devono resistere congiuntamente a qualsiasi tentativo per interferire e minare l’amicizia e la fiducia reciproca”, ha detto in un’intervista su diversi media di Mosca. E dal Cremlino ha dichiarato che “sotto la nostra guida strategica, la nostra interazione politica si sta rafforzando, la cooperazione pratica si sta intensificando e i legami culturali, umanitari, di scambio e interregionali stanno acquisendo slancio”, aggiungendo che ciò dimostra una dinamica più fiduciosa, stabile e sostenibile delle relazioni russo-cinesi, che sono entrate in una nuova era. Il continuo sviluppo e approfondimento delle relazioni Cina-Russia “è la necessità dei tempi di salvaguardare l’equità e la giustizia internazionale e di promuovere la riforma del sistema di governance globale”, per una “globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva”. A Mosca, intanto, è arrivato anche il presidente serbo Aleksandar Vucic, nonostante gli avvertimenti della Ue sugli ostacoli che la sua presenza alla parata del 9 maggio – e un incontro previsto con Putin – potrebbe creare sul percorso di adesione del suo Paese all’Unione. Anche il primo ministro slovacco Robert Fico è atteso nella capitale russa, unico capo di governo di un Paese Ue.

Il ‘format’ dei colloqui Russia-Cina – Accogliendo Xi, Putin lo ha definito “caro amico”. “Caro signor Presidente, caro amico, cari amici cinesi, è con grande piacere che vi do il benvenuto a Mosca. Sono molto felice di questo nuovo incontro e apprezzo sinceramente l’opportunità di poter comunicare con voi in modo personale e diretto”, ha dichiarato Putin. I colloqui Russia-Cina iniziano in un cosiddetto ‘formato ristretto’, che è comunque piuttosto “affollato” sottolinea l’agenzia Interfax, parlando in particolare di una delegazione cinese piuttosto nutrita. Dopo questo formato ‘ristretto’ si passerà a uno ‘allargato’, con la partecipazione di membri del governo e dei vertici delle principali aziende. È prevista l’adozione di due dichiarazioni congiunte, tra cui una sulla stabilità strategica globale. Putin e Xi Jinping discuteranno le questioni più sensibili e delicate in privato davanti a un tè, incontro questo che avrà luogo dopo tutti gli eventi ufficiali, sottolinea Interfax.