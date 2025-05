Papà Inzaghi attacca Gasperini: “Pippo e Simone mai polemici, qualcuno invece tira le bottigliette ai giornalisti”

Giancarlo Inzaghi svela i suoi riti scaramantici per i figli: "A Monaco di Baviera non ci sarò perché non posso lasciare il mio divano portafortuna"

“Che orgoglio smisurato per i miei bravi ragazzi. Mai una polemica, mai una grana, mai una parola fuori posto. Così erano da calciatori, così sono da mister. Mica tirano le bottigliette addosso a voi giornalisti, loro, come fa qualcuno”. Giancarlo Inzaghi, padre di Filippo e Simone, i due fratelli che in tre giorni hanno portato l’Inter in finale di Champions e il Pisa in Serie A, mentre tesseva le lodi dei suoi figli in un’intervista a Repubblica, ha attaccato apertamente Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria sul Monza, è stato protagonista di un acceso diverbio con un giornalista culminato con il lancio di un taccuino verso il cronista e di una bottiglietta d’acqua.

“Mi fanno divertire da quando avevano 16 anni, e io oggi ne ho 77. Come faccio poi a dormire? Con una pastiglietta di Xanax da 0,50: l’ho presa dopo Inter-Barça, ma poi ho dovuto aggiungere nove gocce di Minias”, ha svelato papà Inzaghi. Che ha poi parlato di un colloquio di suo figlio Simone con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez: “I ragazzi hanno dato l’anima per Simone, che se lo merita. Tre volte aveva chiesto a Lautaro: ‘Toro, te la senti?’. E lui: ‘Ma certo, mister’. Ha giocato con una gamba sola, e Frattesi si era allenato solo la mattina. Formidabili, e non sono neanche giovanissimi. Al completo non hanno paura di nessuno, ma se ne mancano un paio possono perdere contro chiunque”.

Sulle qualità principali del tecnico nerazzurro: “È empatico, e i suoi giocatori lo adorano anche quando gli grida dietro”. E il 31 maggio, la finalissima di Champions con il Psg: “C’è chi mi dice: ‘eh, quest’anno si può anche non vincere niente’. E io rispondo: ‘ma Simone ha già vinto tutto! Gli altri lo guardano in tv, mi sembra. E l’Inter ha appena guadagnato 140 milioni di euro con il mio ragazzo in panchina, 15 solo con l’incasso del Barcellona’. Una partita del genere non ci sarà mai più”.

Però a Monaco di Baviera papà Giancarlo non sarà presente per una questione di scaramanzia: “Non posso abbandonare il mio divano portafortuna a San Nicolò, provincia di Piacenza: tapparelle abbassate, whiskino, una sigaretta, poter dire cose a tutti perché tanto non mi sente nessuno. Le partite le vedo da solo”. In sostanza, un padre orgoglioso dei suoi figli anche se ha fatto un’ammissione: “Pippo allena il Pisa, senza offesa, mica l’Inter: dal 13esimo posto alla promozione in un anno”.