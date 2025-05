Gasperini perde la testa: lancia un taccuino contro un giornalista in conferenza stampa. Cosa è successo

L’Atalanta ha vinto 0-4 sul campo del Monza, condannando i brianzoli alla retrocessione e avvicinandosi sempre più alla qualificazione alla prossima Champions League. Un clima di festa per i bergamaschi che però è stato rovinato da un brutto episodio: un animato battibecco tra l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e un giornalista al termine della conferenza stampa post match.

Tra i due, a causa di alcuni pregressi, sono volate parole grosse e insulti con i toni che all’improvviso si sono alzati, rendendo necessario l’intervento di alcuni addetti ai lavori presenti nella sala conferenze per placare gli animi. Stando al racconto dei presenti, il giornalista avrebbe invitato Gasperini a “non fare il fenomeno“. Una frase tutto fuorché gradita all’allenatore dell’Atalanta che ha perso rapidamente le staffe. Il tecnico, cercando di avvicinarsi al cronista, gli ha dato dell’asino e questo ha replicato definendo l’allenatore nerazzurro come un cogl***e. A quel punto, Gasperini non ci ha più visto e gli ha quindi tirato contro un taccuino che era appoggiato su un tavolo. Per il nervoso, il tecnico ha anche scagliato a terra una bottiglietta d’acqua. Non è certo la prima volta che Gasperini ha una lite accesa con un giornalista, ma ancora non si era mai arrivati a questi livelli di tensione.