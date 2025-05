Festa della Mamma, l’iniziativa sulle maglie del Milan

Come successe l'anno scorso, i rossoneri avranno i nomi speciali nel match contro il Bologna di venerdì 9 maggio

In occasione della Festa della Mamma, il Milan dà seguito all’iniziativa inaugurata l’anno scorso, che ha visto i giocatori rossoneri scendere in campo indossando il cognome materno sulle maglie da gioco nella sfida di venerdì 9 maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L’iniziativa, ricca di attività, coinvolgerà tante figure del club rossonero – dai calciatori e calciatrici delle Prime Squadre al Milan Futuro e Settore Giovanile, fino agli oltre 500 milioni di appassionati rossoneri in tutto il mondo – vivendo anche su tutti i touchpoint digitali del Club con contenuti dedicati.

“I cognomi materni dei calciatori caratterizzeranno l’annuncio della formazione ufficiale del Milan sui maxischermi e attraverso la voce dello speaker. Gli stessi maxischermi e i LED all’interno e all’esterno di San Siro, grazie a una speciale versione del photo wall rossonero, saranno animati da grafiche di auguri e dalle tantissime immagini di mamme inviate al Club da calciatori, Legends e milanisti di tutto il mondo”, si legge in una nota informativa pubblicata sul sito ufficiale del club rossonero.

Anche l’allenatore della Prima Squadra maschile, Sérgio Conceição, sarà protagonista di uno speciale contenuto emozionale dedicato alla ricorrenza. Quest’anno poi si sarebbe potuta verificare una curiosa coincidenza. Sulla maglia di Rafael Leao sarebbe dovuta comparire proprio la scritta “Conceição“. Già, perché il cognome della mamma del numero 10 del Milan è lo stesso dell’attuale tecnico del Diavolo. Leao è stato però ammonito lo scorso turno di campionato nel match con il Genoa ed essendo diffidato non prenderà parte alla sfida con il Bologna.