Conte: “Meloni su Gaza? Una vergogna nazionale. Si professa madre e cristiana e assiste in silenzio allo sterminio”

“Il silenzio del governo Meloni sul comportamento criminale di Netanyahu e su Gaza è una vergogna nazionale”, così il leader M5s Giuseppe Conte, a margine dell’incontro “Stato di diritto sotto attacco” a Genova, al fianco della candidata sindaca Ilaria Salis. Conte ha accusato la premier per il protratto silenzio sul progetto di occupazione e le deportazioni annunciate dal governo israeliano: “Con quale dignità si professa ‘madre e cristiana’ se assiste a questo sistematico sterminio senza dichiarare nulla. Perché? Perché Netanyahu è di ultra-destra, per affinità ideologica?”. Mentre i leader europei contestano i progetti di Netanyahu, per Giuseppe Conte il silenzio del governo i “ci disonora a livello internazionale”, di fronte alla “totale follia e alla distruzione del senso di umanità a cui stiamo assistendo in Palestina”.