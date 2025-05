Conclave, spunta anche De Rossi tra i fedeli in Piazza San Pietro in attesa della fumata

C’era anche l’ex allenatore e calciatore della Roma, Daniele De Rossi, tra le oltre 50mila persone che in Piazza San Pietro hanno atteso la prima fumata del Conclave (nera). L’ex capitano giallorosso non ha rinunciato a concedersi per alcuni selfie con chi lo ha riconosciuto, tra tifosi della Roma e fedeli ansiosi di conoscere il nome del prossimo pontefice.

Ieri, 7 maggio, è ufficialmente cominciato il Conclave al termine del quale verrà annunciato il nuovo papa che succederà a Francesco, morto lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. Ben 133 cardinali con il diritto di voto si sono riuniti nella Cappella Sistina per scegliere chi prenderà il posto dell’ex pontefice argentino. Circa 50mila persone hanno raggiunto Piazza San Pietro e Via della Conciliazione attendendo novità e tra queste c’era anche la leggenda della Roma, Daniele De Rossi. L’ex allenatore giallorosso ha atteso la prima fumata, che si è rivelata nera, del Conclave. De Rossi inoltre non si è fatto problemi a concedere dei selfie a chi lo ha riconosciuto in Piazza San Pietro. Il campione del mondo del 2006 vive nei pressi della Basilica di San Pietro e si trovava in zona per questioni personali.

Oggi 8 maggio, i cardinali elettori sono nella Cappella Sistina per il secondo scrutinio di questo Conclave. Se non ci sarà in mattinata la fumata (in questo caso solo se bianca) vorrà dire che anche questo voto non ha raggiunto il quorum di 89 e quindi si procederà al terzo scrutinio, al termine del quale, intorno alle 12, ci sarà in ogni caso una fumata, sia essa bianca o nera.