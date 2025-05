“È una vicenda molto dolorosa e anche poco dignitosa”: Boban ancora non perdona Donnarumma

“È una vicenda molto dolorosa e anche poco dignitosa”. Esordisce così Zvonimir Boban negli studi di Sky Sport, lasciando intendere fin da subito la direzione del suo pensiero su Gianluigi Donnarumma. Il valore tecnico del portiere non è in discussione e Boban lo elogia per le prestazioni decisive che hanno contribuito alla qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League contro l’Inter, dopo il successo sull’Arsenal. Tuttavia, sul piano umano, l’ex calciatore manifesta delle riserve, legate soprattutto al modo in cui Donnarumma lasciò il Milan, un gesto che in molti non gli hanno perdonato.

Alla domanda su cosa rappresenti ancora Donnarumma per i tifosi rossoneri, Boban ha risposto con un’espressione eloquente. Pur concedendo al portiere qualche attenuante legata alla giovane età con cui prese quella decisione, Boban sottolinea quanto la scelta sia stata difficile da accettare. “Non so se Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti. Aveva una ventina d’anni, è vero, ma quando lasci una società che ti ha cresciuto, per la quale hai vestito quei colori per anni, dovresti riflettere più a fondo”.

Il passaggio al PSG avvenne nonostante un’importante offerta da parte del Milan. Paolo Maldini, all’epoca dirigente del club, commentò dicendo che le motivazioni del giocatore erano chiare, anche se distanti da ciò che lui riteneva essenziale per un vero professionista: passione, ambizione sportiva e desiderio di crescita. “Nel calcio c’è chi sa aspettare e chi ha fretta”, fu il riassunto di Maldini.

Anche Boban, pur senza sminuire il valore di Donnarumma, arriva a una conclusione netta: “Per me, andarsene in quel modo è stato quasi imperdonabile”. Dall’altra parte, però, non gli nega i meriti sportivi: “Donnarumma è un portiere straordinario, un predestinato. È bello vederlo giocare così bene, rappresenta una parte importante del nostro orgoglio calcistico”. A chiudere l’analisi è Fabio Capello, che conferma il pensiero del collega: “Sì, è un fuoriclasse tra i pali, ma ha lasciato il Milan nel modo sbagliato. E soprattutto, non l’ha fatto con correttezza”.