Scandalo referti istologici, morto il primo paziente dell’Asp di Trapani: aveva avuto la diagnosi dopo dieci mesi

iltra idell’, uno deiche hanno ricevutola diagnosi di tumore maligno. “Mio padre morirà per un tumore curabile ”, aveva denunciato la figlia Valentina lo scorso marzo . L’uomo aveva una formazione al collo che sarebbe stata trattabile se: nel gennaio del 2024 un dermatologo lo aveva visitato, prelevando un campione e rassicurando la famiglia che si trattava di un carcinoma trattabile. Ma da quel momento è iniziata l’attesa: il risultato dell’esame è arrivato, quando cioè ormai era troppo tardi. Il suo è solo uno dei tanti casi dei referti elaborati in ritardo dall’Asp di Trapani: uno scandalo che a marzo ha travolto l’Azienda sanitaria provinciale siciliana, portando alla sospensione del dirigente generale, Ferdinando Croce , da parte del presidente della Regione Renato Schifani A sollevare il caso una professoressa di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo , operata per un fibroma all’utero nel dicembre del 2023: anche lei era stata rassicurata sulla natura della formazione, ma il luglio successivo aveva accusato delle forti fitte al basso ventre ed era corsa al pronto soccorso, dove ha poi scoperto un tumore maligno con

La professoressa Gallo ha presentato una denuncia alla Procura di Marsala, scoperchiando il vaso di Pandora. Erano 3.300, infatti, i referti non ancora elaborati, alcuni di questi con ritardi di otto o dieci mesi. Tra i pazienti che attendevano il risultato, almeno 206 avevano patologie maligne in corso. Tra questi il padre di Valentina: “Mio padre non meritava di morire così a 87 anni. Il medico ci aveva detto che era un carcinoma, ma se preso in tempo era innocuo. Siamo andati a Marsala dal chirurgo plastico per la rimozione, abbiamo atteso per l’intervento fino al 4 aprile. Da quel momento abbiamo iniziato ad aspettare, purtroppo non conosco nessuno all’Asp di Trapani e non sono riuscita ad avere una corsia preferenziale…”, aveva raccontato la donna dopo la drammatica scoperta.