Il commento di La Russa alla fine dell’intervento della senatrice Unterberger: “Certo, come no…” – Video

Ignazio La Russa ha di nuovo “dimenticato” di ricoprire il ruolo di presidente del Senato? Ecco cosa è successo: question Time alla premier Giorgia Meloni; la senatrice Julia Unterberg (presidente del gruppo per le Autonomie) interviene per parlare di violenza di genere e femminicidi e, alla fine del proprio discorso, cita le forze dell’ordine impiegate dal governo nei centri per migranti in Albania, suggerendo – più o meno politicamente – di riportarli in Italia a occuparsi di violenza di genere. A quel punto, come si vede alla fine del video, La Russa commenta: “Sì, certo, come no…”