Perché Acerbi era furioso con Inigo Martinez? Un replay svela il gesto orribile del difensore del Barcellona

Hakan Calhanoglu trasforma il rigore del 2-0 e succede il finimondo. No, non perché l’Inter era passata in vantaggio di due gol sul Barcellona nell‘incredibile semifinale di Champions League di San Siro, poi finita 4-3 per i nerazzurri. O meglio, in parte è così. Ma è stato soprattutto un acceso diverbio tra Acerbi e Inigo Martinez ad aver attirato l’attenzione delle telecamere e degli stessi calciatori subito dopo il penalty. Che cosa è successo? Perché il difensore dell’Inter era furioso?

Solo l’intervento dei rispettivi compagni di squadra ha impedito che Acerbi e Inigo Martinez arrivassero alle mani. Ma per diversi minuti nessuno fuori dal terreno di gioco ha capito cosa fosse realmente accaduto. I primi replay non chiarivano la dinamica che ha originato lo scontro. Uno invece fornisce la chiara spiegazione: Inigo Martinez ha sputato verso Acerbi dopo che l’italiano, correndo in direzione di Calhanoglu per festeggiare il gol del raddoppio, gli ha detto qualcosa. Acerbi, accortosi del disgustoso gesto, ha dato in escandescenze.

Il difensore ha provato a spiegare all’arbitro Marciniak cos’era successo e in effetti un check del Var c’è stato per un potenziale cartellino rosso. Dopo qualche minuto però, il direttore di gara polacco ha indicato che dal controllo non era stato rilevato nulla di punibile. Ma Acerbi si è preso la sua rivincita segnando il gol che ha salvato l’Inter in pieno recupero, portando la partita ai supplementari.