“Basta dare dell’antisemita a chi critica Israele”: la rabbia del senatore di Avs De Cristofaro

Toni accesi, nell’aula del Senato, da parte di esponenti del centrosinistra per respingere le accuse di antisemitismo legate alle critiche espresse contro il governo israeliano di Netanyahu per la crisi umanitaria in corso a Gaza e i progetti di deportazione. In particolare, lo sfogo più sentito è stato del senatore di Avs, Peppe De Cristofaro che, dopo aver chiesto che il governo riferisca in Aula sulla situazione in Medioriente, ha scandito: “Non ne posso più, davvero non accetto che si possa tacciare chi contesta e combatte le politiche dello stato di Israele come antisemitismo. Non lo accetto più”. Alzando la voce, De Cristofaro ha aggiunto: “Io mi sono formato sui libri di Primo Levi, sulle pietre d’inciampo, quella storia la ritengo parte della mia vita e non mi faccio dire da chi non ha nemmeno la forza di dirsi antifascista e che magari è anche erede del vecchio tempo che fu, e magari fa il saluto romano, non me lo faccio dire che sono antisemita“. Quindi ha concluso: “Vergognatevi e venite in questa Aula, confrontatevi con noi e con tutto il mondo. L’antisemitismo non c’entra niente con quello che sta accadendo al popolo palestinese”.