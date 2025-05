Spalletti rivela: “Con De Laurentiis non ci siamo più sentiti. A Totti dovevo delle precisazioni”

“Con De Laurentiis ho avuto un rapporto conflittuale, avrei preferito avesse più umanità nei miei confronti visto l’impegno che avevo messo. Da quando non lavoriamo più insieme, comunque, non ci siamo più sentiti“. Così ha parlato il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, al programma Cinque Minuti di Bruno Vespa andato in onda ieri, lunedì 5 maggio.

“Niente mi scivola addosso, tutto mi rimane e tutto mi consuma, le vittorie più delle sconfitte. – ha aggiunto l’ex allenatore del Napoli – Io sono fedelissimo a quella che è la mia vita, sentimentale e lavorativa. In ogni caso, con lui è andata bene perché abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli e averne visto la felicità è qualcosa che mi porterò sempre dietro”.

Un altro caso di rapporto non esattamente idilliaco che ha visto protagonista il tecnico di Certaldo è stato quello con Francesco Totti: “Mi piaceva pensare che il mio destino fosse affidato alle qualità e ai piedi magici di questo campione, quando ci siamo chiariti comunque due precisazioni dovevo dargliele, ma ormai resteremo super amici. C’è stato un blackout di qualche minuto che ha incasinato le cose tra di noi, ma io ho sempre fatto tutto in funzione dei risultati della Roma, mai niente di personale contro qualcuno”, ha concluso l’ex allenatore giallorosso.