Roma, scavalca l’inferriata del Colosseo ma rimane infilzato: turista americano operato d’urgenza

E’ rimasto infilzato in un’inferriata del Colosseo mentre cercava di scavalcarla. È quanto successo in piazza del Colosseo, Roma, venerdì 2 maggio, intorno alle 17.00: da quanto riporta Il Messaggero, la vittima è un americano di 47 anni residente a Taiwan, giunto nella Capitale pochi giorni prima con amici e famiglia, dove alloggiava in una pensione del centro storico. Per motivi ancora da accertare, è salito sulla recinzione acuminata – probabilmente per vedere più da vicino il monumento storico – restando trafitto: prima le urla di dolore, poi la perdita di conoscenza.

I presenti, sconvolti dalla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul luogo sono sopraggiunti carabinieri, una squadra della Finanza e un’ambulanza. L’uomo era stato trafitto nella zona lombosacrale in modo profondo, ferita che gli impediva di muoversi. I soccorritori sono intervenuti somministrandogli dei sedativi per rendere possibile il salvataggio: l’hanno stabilizzato sul posto applicandogli alla ferita una benda compressiva per fermare il principio di emorragia. Disteso in barella, il turista è stato portato subito al San Giovanni in codice rosso, dov’è stato sottoposto a operazione chirurgica. Gli è stata chiusa la ferita con oltre 80 punti di sutura. Nella notte il turista è stato dichiarato fuori pericolo.

Non è ancora stato chiarito il motivo dello scavalcamento dell’inferriata: il turista non è stato in grado di parlare. Sarà ascoltato dai Carabinieri per fornire la propria versione dei fatti ma non si esclude che alla base del gesto ci sia stato il desiderio di osservare più da vicino il Colosseo. Gli amici dell’uomo, ascoltati dagli inquirenti, non hanno fornito dettagli utili per chiarire il motivo del gesto.