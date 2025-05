Conclave, a Brugherio si tifa per il cardinale filippino Tagle: la cugina è stata la badante della nonna del sindaco

Il legame della cittadina in provincia di Monza e Brianza con il cardinale definito il "Bergoglio asiatico", da molti considerato uno dei favoriti

Subito dopo la morte di Papa Francesco il nome del cardinale filippino Luis Antonio Gokim Tagle è finito subito nella lista dei favoriti alla sua successione e anche per i bookmaker inglesi è uno dei principali “papabili”. Ma a tifare per quello che viene definito il “Bergoglio asiatico“ non ci sono solo i filippini ma anche un Comune in provincia di Monza e Brianza. Brugherio, cittadina lombarda di poco più di 35mila abitanti, ha infatti un legame particolare con Tagle.

Una cugina di primo grado del cardinale filippino, Violetta, è stata infatti per circa 10 anni la badante della nonna del sindaco di Brugherio, Roberto Assi. Nel 2018 l’anziana è deceduta ma il legame tra la cugina 60enne del porporato e la famiglia del primo cittadino non si è mai interrotto. “È rimasta a vivere con noi, nella nostra grande casa, anche dopo la morte della nonna”, racconta al quotidiano online Prima Lamartesana il sindaco: “La consideriamo a tutti gli effetti un membro della nostra famiglia: con lei festeggiamo ancora le ricorrenze importanti, Natale compreso, ma anche il compleanno della nonna, che continuiamo a ricordare anche dopo la sua scomparsa”, aggiunge Assi. Violetta, che adesso lavora a Milano, parla spesso del cugino cardinale. Nonostante adesso si è trasferita nel capoluogo, a Brugherio in tanti sperano che Luis Antonio Gokim Tagle possa diventare il successore di Francesco.