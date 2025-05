Un’italiana vincerà la Champions League di volley: oggi la finale Conegliano-Scandicci

Conegliano per confermarsi campione, Scandicci per riscrivere la propria storia. Ad ogni modo, la Champions League di volley 2024/2025 avrà ancora una volta una vincitrice italiana. Lo scorso anno la Imoco sconfisse Milano al tie-break, battuta anche quest’anno sia in finale scudetto che nella semifinale disputata ieri, 3 maggio, nel primo giorno delle Final Four di Istanbul in programma all’Ulker Sports Arena. Nell’altro match, Scandicci ha annientato per 3-0 il Vakifbank, squadra che è stata campione d’Europa per ben 6 volte. Le turche sono state prese a pallonate da Antropova e compagne, mostrando di essere in una forma smagliante e con possibilità concrete spezzare l’egemonia veneta.

Conegliano ha infatti già conquistato l‘ottavo scudetto negli ultimi 9 anni, la Coppa Italia e il Mondiale per Club. L’Imoco vuole prendersi la seconda Champions League consecutiva, mentre la Savino del Bene sogna di alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. Tra l’altro, fino a quest’anno, Scandicci non aveva mai disputato le Final Four ed è stata subito in grado di prendersi la finale. A far ancora più impressione è il fatto che in questa edizione della Champions League, le toscane non hanno perso nemmeno un set, mentre le campionesse d’Italia in carica ne hanno concessi due, di cui uno proprio ieri contro Milano.

La partita tra Conegliano e Scandicci, in programma oggi domenica 4 maggio alle ore 18, viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La finale di Champions League di volley femminile è visibile in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley Tv per gli abbonati.