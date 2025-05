Paolo Vanoli crolla a terra durante Torino-Venezia: cosa è successo

Attimi di grande spavento in Torino-Venezia, conclusasi 1-1, a causa del malore accusato dall‘allenatore dei granata Paolo Vanoli. Il tecnico, dopo il calcio di rigore assegnato alla sua squadra al 76esimo minuto, ha avuto una discussione molto accesa con il suo difensore Maripan per poi crollare a terra in seguito a un mancamento. Per fortuna Vanoli si è rialzato qualche secondo dopo, riprendendo il suo posto in panchina. Il Torino, al termine dell’incontro, ha informato che i primi esami non hanno evidenziato criticità per l’allenatore: è stato solamente un calo di pressione.

Sia per il pubblico presente allo stadio che per i telespettatori si è trattato comunque di un momento di grande paura. Dopo essere cascato a terra, i sanitari hanno sollevato la testa di Vanoli che però non ha mai perso i sensi. Anche Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, si era avvicinato al collega per monitorarne le condizioni di salute. Una volta che Vanoli si è ripreso, l’arbitro Sozza si è informato sull’accaduto e il tecnico dei granata gli ha garantito che era tutto risolto e poteva continuare a guidare i suoi calciatori fino al termine della partita. Vanoli non ha poi risposto alle consuete interviste post match in quanto sentiva la necessità di riposarsi dopo il grande spavento.