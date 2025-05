Strepitosa Battocletti: stabilisce un altro record europeo alla Tokyo Speed Race

Nadia Battocletti non si ferma più. L’azzurra continua a conquistare un successo dopo l’altro, fornendo una serie di prestazioni sempre di altissimo livello che le stanno permettendo di collezionare diversi primati. L’ultimo l’ha realizzata alla Tokyo Speed Race, dove la mezzofondista azzurra ha stabilito il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il crono di 14’32, battendo quello realizzato dall’olandese Diane Van Es nel Principato di Monaco sempre in questa stagione (14’39). La gara è stata vinta dalla keniota Caroline Nyaga in 14’19, ma per Battocletti è un secondo posto indimenticabile.

“Questo record significa tantissimo, sono molto felice – ha dichiarato Battocletti al termine della gara- . Oggi ho siglato due primati: quello nazionale (già suo con 14’45 realizzato nel 2023, ndr) e quello europeo. È bellissimo essere qui a Tokyo: città speciale in cui spero di fare bene anche a settembre quando ci saranno i Mondiali. Gara davvero velocissima”. Per l’azzurra, campionessa europea in pista a Roma 2024 sui 5mila e 10mila metri, nonché argento olimpico a Parigi sui 10mila metri e oro nei 10 km in strada ai campionati europei di Lovanio in Belgio dello scorso aprile, dopo la tappa giapponese ci sarà l’esordio in pista nella Diamond League del 25 maggio a Rabat in Marocco sui 3mila metri.