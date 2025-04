Vardy dice addio al Leicester dopo 13 anni: “Abbiamo fatto l’impossibile, quei ricordi saranno con me per sempre”

Pochi giorni dopo la retrocessione in Championship, Jamie Vardy ha annunciato l’addio al Leicester (ma non al calcio) dopo 13 anni, culminati con lo storico trionfo in Premier League nel 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri. L’attaccante inglese ha segnato 143 gol nel campionato inglese ed è 15esimo nella classifica dei migliori cannonieri di sempre della principale lega britannica.

“Nove anni fa abbiamo fatto l’impossibile: vincere la Premier League – ha dichiarato Vardy in un videomessaggio in cui ha ricordato anche il trionfo nell’Fa Cup 2021 e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League nel 2017 – Quei ricordi dureranno tutta la vita. Il mio unico rammarico, e sono devastato per questo, è di non poter dire addio dopo una stagione migliore. Non volevo concludere così la mia avventura qui”. Il presidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha descritto Vardy, arrivato dal Fleetwood Town nel 2012 per una cifra di “appena” un milione di sterline, come un giocatore “unico, speciale, il più grande di sempre nella storia del club. Ha un posto speciale nel cuore di tutti coloro che sono legati al Leicester City e sicuramente ha il mio più profondo rispetto e affetto”.

A 38 anni, per Vardy si apriranno dunque nuove porte. “Non mi ritiro, voglio continuare a giocare e fare ciò che mi piace di più: segnare. Spero di farne uno o due in più per il Leicester prima della fine della stagione e molti altri in futuro”, ha concluso l’attaccante inglese, ultimo rimasto di quella squadra capace di vincere il campionato a discapito del favoritissimo Manchester City di Guardiola e degli altri top team di Premier League, compiendo un’impresa leggendaria annoverabile tra le più grandi imprese sportive di sempre.