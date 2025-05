Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile

Ad Ascoli Piceno, centinaia in piazza per il corteo antifascista organizzato il 3 maggio dal Collettivo Caciara, nato in risposta all’identificazione da parte delle forze dell’ordine di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, che il 25 aprile aveva affisso lo striscione “Buono come il pane, bello come l’antifascismo”.