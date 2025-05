“A Stromboli condizioni disastrose, tre anni dopo il maxi-rogo l’isola non è ancora stata messa in sicurezza”

Sedici milioni di euro, due dichiarazioni dello stato di emergenza, ma ancora una volta a Stromboli sta ricominciando l’estate senza che siano state completate le operazioni di messa in sicurezza. È una situazione delicata quella in cui si trova la splendida isola delle Eolie, dove sta per ripartire la stagione turistica. “La messa in sicurezza dei torrenti è in fase di progettazione ormai da anni ma senza risultati”, dice Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, che ha firmato una lettera-appello rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani. Nella lettera si sottolinea come “quasi nulla” sia “stato fatto in questi tre anni. Le condizioni del territorio sono a nostro giudizio disastrose anche in dipendenza del fatto che altre alluvioni ci sono state, come quella del novembre 2024 che ha coinvolto pesantemente anche la frazione di Ginostra, e ha portato alla dichiarazione di emergenza nazionale per la quale lei è stato nominato, di recente, commissario delegato”.

I problemi a Stromboli cominciano nel maggio del 2022, quando l’incendio scoppiato sul set della serie tv della Rai Sempre a tuo fianco incenerisce gran parte della vegetazione dell’isola: si parla di più di duecento ettari di macchia mediterranea andati in fumo. Un danno enorme, non solo dal punto di vista naturalistico: con la distruzione di alberi e arbusti, infatti, Stromboli è stata esposta alle alluvioni, due in pochi mesi. In entrambi i casi solo l’intervento degli abitanti ha scongiurato il peggio. La Regione siciliana ha quindi dichiarato lo stato di emergenza. Dopo l’allarme, però, sono stati lanciati molti proclami, seguiti da pochissimi fatti. Dopo alcuni interventi iniziali di ripulitura dei torrenti, tutto si è arenato e lo scorso ottobre una nuova alluvione ha colpito l’isola eoliana. Stavolta è stato il governo nazionale a proclamare lo stato d’emergenza, lo scorso marzo.