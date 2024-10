Le forti piogge che hanno colpito la Sicilia stanno provocando danni anche nell’arcipelago delle Eolie. In particolare il piccolo borgo di Ginostra sull’isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango, causato anche del terreno franoso del vulcano, che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti, una cinquantina in tutto, all’interno delle loro case. Interrotta anche l’erogazione di energia elettrica. Gli abitanti del villaggio, che è raggiungibile solo via mare, hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile.