Un turno di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Una multa per le società Inter e Milan. Così come per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Finisce praticamente in un nulla di fatto il filone sportivo dell’inchiesta sugli ultras di San Siro. Fatta eccezione per Davide Calabria, sia i club che i tesserati coinvolti hanno scelto – come prevedibile – la strada del patteggiamento prima del deferimento: un accordo sulla pena con la Procura federale che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, prevede una sanzione automaticamente dimezzata.

Così, Calhanoglu e Inzaghi salteranno la sfida di campionato contro l’Hellas Verona in programma sabato a San Siro. E poi ci sono le multe: 70mila euro all’Inter e 30mila euro al Milan per responsabilità oggettiva, 30mila euro per Calhanoglu, 15mila euro per Simone Inzaghi, 14.500 euro per Javier Zanetti. Pagano anche alcuni dirigenti: 30 giorni di inibizione ciascuno per Claudio Sala (responsabile sicurezza Inter) e Massimiliano Silva (SLO nerazzurro), 30 giorni di inibizione e 13mila euro per Fabio Pansa (SLO rossonero). Lo SLO (Supporter Liaison Officer) è il delegato della società ai rapporti con i tifosi. Con il patteggiamento, tutti i coinvolti evitano il processo sportivo. Discorso diverso con Calabria, che sarà ascoltato dal capo della Procura federale Giuseppe Chiné, poi verrà deferito e affronterà il procedimento di fronte al Tribunale federale nazionale.