Betis-Fiorentina, scontri tra ultras in centro a Siviglia: risse, lancio di bottiglie e fumogeni – Video

Scontri tra le tifoserie rivali di Real Betis e Fiorentina ieri sera, mercoledì 30 aprile, alla vigilia della semifinale d’andata di Conference League a Siviglia. Secondo quanto si apprende, gli ultras dei due gruppi si sono incontrati in maniera deliberata per affrontarsi. Sono seguite risse, lanci di oggetti, fumogeni e petardi e disordini in centro che hanno coinvolto anche altre persone. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ristabilire la calma e disperdere le due tifoserie.

Video X