Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio: Barcellona-Inter, la semifinale d’andata di Champions League in programma oggi mercoledì 30 aprile alle ore 21, è visibile in chiaro su Nove. È diventato il match che vale una stagione per la squadra di Simone Inzaghi: dopo aver detto addio alla Coppa Italia e aver lasciato lo scudetto nelle mani del Napoli, la Champions è diventata paradossalmente l’unico obiettivo dei nerazzurri. A Montjuic servirà però una partita di lotta contro il Barcellona di Hansi Flick, una macchina da gol che ha appena travolto anche il Real Madrid in Copa del Rey. I blaugrana, loro sì, sono ancora in lotta per uno storico Triplete.

I padroni di casa dovrebbero schierare tra i pali l’ex Juve Szczesny nonostante il recupero di Ter Stegen. In difesa dovrebbero giocare come centrali Cubarsì e Inigo Martinez, mentre i terzini dovrebbero essere Koundé e Gerard Martin. I due centrocampisti centrali saranno probabilmente De Jong e Pedri, mentre sulla trequarti spazio a Yamal, Dani Olmo e Raphina. In attacco, Ferran Torres dovrà sostituire l’infortunato Lewandowski.

Per quanto riguarda l’Inter, in porta ci sarà Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe invece essere composto da Bisseck (al posto dell’infortunato Pavard), Acerbi e Bastoni che ha saltato la gara con la Roma per squalifica. Come esterni a tutta fascia dovrebbero tornare titolari sia Dumfires che Dimarco. I tre centrocampisti centrali dovrebbero essere Barella, Calhanoglu, e Mkhitaryan. In attacco dovrebbero invece giocare il capitano Lautaro Martinez e il recuperato Marcus Thuram che ieri ha svolto l’intera sessione d’allenamento in gruppo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Barcellona-Inter, dove vederla in tv e perché viene trasmessa in chiaro

La semifinale d’andata di Uefa Champions League tra Inter e Barcellona sarà trasmessa in chiaro su Nove. Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta il match, reso disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Lo prevede il regolamento AgCom, che inserisce la semifinale di Champions con impegnata una squadra italiana tre le competizioni di massimo interesse nazionale, che quindi devono essere disponibili per tutti.

Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come Montjuic, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca, affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, e il post-partita saranno trasmessi in chiaro sul Nove. Nella Var Room di Prime Video sarà presente Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.