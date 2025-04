“Sentivo bruciare dietro alla schiena, ho avuto paura”: Mandas colpito da un fumogeno durante Genoa-Lazio

Grande spavento per il portiere della Lazio Christos Mandas. Nella partita tra il Genoa e i biancocelesti, giocata mercoledì 23 aprile dopo il rinvio a causa della morte di Papa Francesco, il calciatore greco è stato colpito alla schiena da un fumogeno lanciato in campo dai tifosi rossoblù.

Al 16esimo minuto del primo tempo, Genoa-Lazio è stata sospesa quando dalla tribuna dietro la porta occupata dal portiere biancoceleste sono piovuti dei fumogeni sul terreno di gioco. I tifosi rossoblu sono rimasti in silenzio per il primo quarto d’ora, poi la protesta è degenerata con questo gesto insensato volto a esprimere il dissenso per lo slittamento del giorno e dell’orario di svolgimento della partita causato dalla morte del Santo Padre. Dopo che Mandas è stato colpito, lo speaker dello stadio ha invitato la tifoseria genoana a interrompere il lancio di fumogeni per evitare la definitiva sospensione dell’incontro.

Il match è ripreso intorno al 21esimo minuto e alla fine gli uomini di Baroni hanno espugnato Marassi grazie ai gol di Castellanos e Dia. Nella conferenza stampa al termine della gara, Mandas ha parlato dell’episodio che l’aveva visto protagonista: “Sentivo bruciare dietro alla schiena e ho avuto paura, ma non di continuare a giocare perché nel calcio non ci deve essere. Sono sempre rimasto in partita nonostante l’accaduto”. Grazie a questa vittoria i biancocelesti tengono vive le loro speranze di raggiungere il quarto posto (occupato attualmente dal Bologna e distante un solo punto) che significherebbe giocare la Champions League nella prossima stagione.