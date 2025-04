“Non mi prendete per il cu*o! Non lo voglio”: Inzaghi furioso con il quarto uomo di Inter-Milan

Simone Inzaghi è su tutte le furie negli ultimi minuti di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in cui i rossoneri si sono imposti per 3-0 eliminando i rivali di sempre dal torneo e facendogli sfumare il sogno di realizzare il Triplete. L’allenatore nerazzurro, visibilmente frustrato dall’andamento del match, se l’è presa con il quarto uomo chiedendo in maniera brusca che non fosse assegnato il recupero dato il risultato orami compromesso.

Inzaghi è scattato verso Aureliano e puntandogli l’indice contro gli ha gridato: “Non voglio il recupero! Non mi prendete per il cu*o! Non lo voglio!”. Il tecnico nerazzurro pensava solo a tornare il più rapidamente possibile negli spogliatoi dopo aver perso il terzo derby stagionale, nonché la finale di Coppa Italia. E la sua richiesta è stata accolta. Il direttore di gara, che era Daniele Doveri della sezione di Roma 1, non ha concesso effettivamente nessun minuto di recupero, con il triplice fischio che è giunto subito dopo lo scoccare del 90esimo.

L’extra time però poteva starci, considerate sostituzioni, ammonizioni e il check del Var sul secondo gol di Jovic. E poi, da regolamento, l’arbitro è tenuto a concedere minuti di recupero anche se la gara è già chiusa. La scelta di Doversi potrebbe quindi essere definita come una sorta di “buon senso”. Inzaghi però, prima di rintanarsi negli spogliatoi, è entrato in campo per salutare tutte le componenti arbitrali, gli avversari e infine ha ordinato ai suoi giocatori di salutare comunque la curva interista nonostante una sconfitta durissima da digerire.