L’ex calciatrice Schult: “Diventata madre nessun club europeo mi ha cercata”

La vincitrice della Champions League con il Wolfsburg: "Avrei potuto giocare ai massimi livelli in Europa, non me l'hanno permesso", ha denunciato alla rivista Kicker

“Credo che in Europa non sia ancora normale per una calciatrice avere figli. Che i club lo ammettano o meno, questa è la mia impressione”. Parola di Almuth Schult, medaglia d’oro olimpica e vincitrice della Champions League con il Wolfsburg, una delle migliori portieri del calcio femminile. La 34enne ex calciatrice tedesca crede che la sua carriera si sia conclusa prematuramente a causa della riluttanza dei club a ingaggiare una giocatrice con figli.

“Molti club temono che possano esserci difficoltà con le madri, anche se non è necessariamente così”, ha detto alla rivista tedesca Kicker. Schult ha annunciato il suo ritiro lo scorso marzo, tre mesi dopo la scadenza del suo contratto con i Kansas City Current, squadra della National Women’s Soccer League negli Stati Uniti. Schult è convinta che avrebbe potuto giocare altri “uno o due anni ai massimi livelli” e che crede che essere madre sia stata “la ragione principale” per cui i colloqui con vari club non hanno funzionato. L’ex calciatrice ha affermato che le squadre più importanti con cui ha parlato le hanno offerto solo un ruolo di terzo portiere, che di fatto non gioca mai.

Schult è diventata madre di due gemelli nel 2020 e di un terzo figlio nel 2023. “Ero già svincolata dopo la mia seconda gravidanza”, ha detto la calciatrice con 66 presenze nella nazionale tedesca. “Nessun club credeva che potessi ancora essere d’aiuto, anche se l’avevo già dimostrato dopo la mia prima gravidanza”, ha aggiunto. Schult ha sostenuto, infine, che i club europei potrebbero imparare qualcosa da quelli statunitensi nell’aiutare le giocatrici a proseguire la loro carriera dopo aver avuto figli: “La mia avrebbe presumibilmente preso una piega diversa se avessi avuto lo stesso supporto che ho ricevuto di recente negli Stati Uniti”.