Il sorteggio dei gironi di qualificazione al Mondiale del 2026, in programma tra Canada, Usa e Messico dal 11 giugno al 19 luglio 2026, si è tenuto giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 12 italiane. L’Italia, collocata in prima fascia, ha così conosciuto le possibili avversarie del proprio girone: tutto dipenderà dal percorso in Nations League degli azzurri.

Gruppo A: Vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: : Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

Gruppo I: Perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: Sconfitta Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, Gibilterra

SECONDA FASCIA: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Cechia, Norvegia.

TERZA FASCIA: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Israele.

QUARTA FASCIA: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakhistan, Azerbaijan, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

QUINTA FASCIA: Moldova, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

Il regolamento

Sono 54 le Nazionali che saranno sorteggiate, Russia esclusa per le note vicende extra-calcistiche. Nel complesso, i gironi saranno 12: la metà formati da 5 squadre e l’altra metà da 4. Le Nazionali sorteggiate in gironi da cinque disputeranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l’Italia che sfiderà la Germania) o agli spareggi della Nations League 2024/25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro scenderanno in campo invece a settembre 2025.

Le 12 Nazionali che arriveranno prime nei rispettivi gruppi staccheranno il pass diretto per il Mondiale del 2026, mentre le seconde classificate dovranno giocarsi la qualificazione negli spareggi, in programma da marzo 2026, con 16 squadre coinvolte, vale a dire le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 migliori di Nations League (una per ogni serie) non qualificate dai gironi: eventualità, questa, su cui l’Italia non potrà contare essendo arrivata seconda dietro la Francia.