La Commissione europea ha presentato il Libro Bianco sulla Difesa, che tiene insieme elementi del programma ReArm Eu e maggiori dettagli sull’uso dei fondi e sulle partnership. L’Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, lo definisce “un piano per affrontare le minacce immediate e per rafforzare la difesa europea a lungo termine. Aiuteremo i paesi europei a raggiungere i loro obiettivi di capacità Nato. Non lo facciamo per fare la guerra, ma per prepararci al peggio“, ribadisce, “difendere la pace in Europa e resistere con forza. Ora non abbiamo una guerra fredda, ma abbiamo una guerra calda sul suolo europeo, e la minaccia è esistenziale. È il più reale possibile. Quindi sì, dobbiamo fare di più”. “L’era del dividendo della pace è finita da tempo”, avverte a sua volta la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che ieri ha invitato il continente a “prepararsi alla guerra“. “L’architettura di sicurezza su cui abbiamo fatto affidamento non può più essere data per scontata. L’Europa è pronta a farsi avanti. Dobbiamo investire nella difesa, rafforzare le nostre capacità e adottare un approccio proattivo alla sicurezza”.

“Gli Stati membri – si legge nel documento – sono invitati a incrementare rapidamente gli acquisti collaborativi nel settore della difesa, in linea con l’obiettivo di almeno il 40% proposto dalla Strategia europea per l’industria della difesa (EDIS), anche sotto l’egida dello strumento Safe“, ovvero le emissioni di nuovo debito comune fino a 150 miliardi per finanziare prestiti a lungo termine da utilizzare per investimenti in difesa attraverso appalti comuni. Ogni Stato membro potrà avere il prestito solo se si associa ad almeno un Paese partner: un modo per evitare duplicazioni di spesa in progetti concorrenti e frammentazione delle risorse.

L’altro pilastro, come è noto, sono i 650 miliardi in quattro anni di spesa nazionale propiziata dalla possibilità di attivare la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita. La Commissione invita esplicitamente i singoli Paesi a farlo per avere più spazio di bilancio da usare per aumentare la spesa per la difesa nel rispetto delle norme fiscali dell’Ue. Ovviamente per Paesi molto indebitati come l’Italia la strada resta strettissima, come dimostra il forte aumento dei rendimenti dei titoli di Stato subito dopo gli annunci sui piani di riarmo. La deviazione consentita sarà limitata all’aumento della spesa per la difesa fino a un massimo dell’1,5% del Pil per ogni anno di attivazione della clausola e per un periodo di quattro anni.

Passa il principio del buy European. Gli Stati membri dovranno acquistare i prodotti ammissibili da soggetti giuridici con sede legale nell’Ue, negli Stati Efta – Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera – e in Ucraina. Per i materiali di consumo bellici (prodotti non complessi), gli Stati membri “dovranno garantire che i componenti che rappresentano il 65% dei costi del prodotto finale provengano dall’Unione Europea/Paesi EFTA/ Ucraina”. Per i sistemi complessi, si applicherà la stessa regola, unita alla necessità per gli Stati membri “di garantire che gli appaltatori controllino pienamente la progettazione delle attrezzature di difesa, per garantire che non si creino nuove dipendenze per i sistemi complessi”.

Potranno partecipare agli appalti comuni anche i Paesi candidati all’ingresso nell’Ue – come la Turchia -, gli aspiranti candidati e quelli che firmano un accordo strategico di sicurezza con l’Ue (sarebbe il caso del Regno Unito o del Canada). Come previsto dall’Edis, Bruxelles promette di “sostenere azioni industriali per lo sviluppo di partenariati industriali transfrontalieri per coordinare le riserve di prodotti per la difesa, componenti e relative materie prime”, sostenendo azioni di approvvigionamento per creare riserve strategiche di componenti e materie prime rilevanti. In terzo luogo, sostenendo la creazione di riserve strategiche (o pool di prontezza industriale per la difesa) di prodotti per la difesa fabbricati nell’Ue.

La Banca europea per gli investimenti sarà mobilitata e chiamata ad ampliare la portata dei suoi prestiti a progetti di difesa e sicurezza, “salvaguardando al contempo la sua capacità di finanziamento“. La stessa Bei aveva infatti ventilato il rischio di un eccessivo aumento della leva finanziaria, cioè il rapporto tra capitale proprio e debiti contratti sul mercato per finanziare i prestiti, con potenziale impatto sul suo merito di credito.

Infine, il Libro Bianco spiega che gli investimenti pubblici da soli non saranno sufficienti a soddisfare le esigenze di investimento dell’industria della difesa, dalle start-up alle grandi aziende. La strategia per l’Unione del risparmio e degli investimenti, adottata anch’essa mercoledì dalla Commissione, renderà “più facile mobilitare i risparmi privati in mercati dei capitali più efficienti e incanalare gli investimenti in settori critici dell’economia, come la difesa, per coloro che desiderano investire in essi”.