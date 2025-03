“Sul quotidiano Il Centro è stato pubblicato un articolo su “presenze abusive negli uffici comunali“, riguardante il personale al servizio nello staff di un assessore della giunta. Su denuncia di un cittadino, sono riportate notizie poco edificanti relative a balletti sensuali nell’ufficio dell’assessore, pubblicati su TikTok”. A scriverlo sono due consiglieri di opposizione del Comune di Pescara, Massimiliano Di Pillo e Domenico Pettinari (del gruppo “Pettinari sindaco) in un’interrogazione presentata per chiedere “se e quali provvedimenti siano sono stati adottati per risolvere la problematica nell’interesse della legalità e dell’immagine della città”. L’assessore evocato nell’atto è Massimo Pignoli di Forza Italia, tra i più votati alle amministrative dello scorso giugno, a cui sono state attribuite, tra le altre, le deleghe alle Politiche per la disabilità e alla Tutela del mondo animale. Il j’accuse a sfondo erotico porta la firma di Gabriele Bettoschi, presidente dell’associazione Tutela Diritti Animali Ets (affiliata all’Arci), che ha spedito una lettera ai piani alti del Municipio e alla Procura regionale della Corte dei conti. Alla missiva ha allegato alcune immagini che raffigurano, ad esempio, una donna in slip in una stanza da bagno, e soprattutto un video TikTok dove la stessa improvvisa una breve performance dentro un ufficio del Comune. Tutto materiale di cui ilfattoquotidiano.it è in possesso.

Da noi interpellato, Bettoschi sostiene che la donna – seguitissima sul social cinese, con quasi 45mila followers e oltre quattrocentomila likes – faccia parte dello staff dell’assessore e chiede di “comprendere quali verifiche vengano effettuate sulle persone che agiscono per conto dell’amministrazione comunale che, con la loro presenza, creano anche un danno d’immagine”. L’attivista, non nuovo a iniziative simili, parla di “presenze abusive” nello staff e “in violazione di legge”. Già a fine anno aveva sollevato il caso di un’altra staffista che avrebbe organizzato una manifestazione sul mondo degli animali da compagnia (“poi saltata dopo il mio esposto”, dice) e mandato mail per conto dell’assessorato, ma “senza competenze specifiche” (e che sarebbe stata in seguito allontanata da Palazzo di Città). L’assessore Massimo Pignoli replica così: “I filmati e le immagini diffusi a mezzo stampa e sui social, su presunti balletti e video su TikTok, non afferiscono a personale dipendente dell’amministrazione. Essendo stato tirato in ballo, anche sui social, smentisco categoricamente che il video in questione (peraltro risalente ad anni fa) sia stato girato all’interno degli uffici del mio assessorato”. E aggiunge: “Nessuno lavora abusivamente all’interno del mio assessorato, né tantomeno negli uffici comunali”.