Massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, comprese gli Swat, intorno al quartier generale della Cia a Langley, in Virginia. I poliziotti sono intervenuti per la presenza di un uomo armato di pistola fuori da un cancello d’ingresso. Le forze dell’ordine parlano di un uomo “in preda ad una crisi di nervi” che si è “barricato” e “urla minacce” senza tuttavia spiegare se si trovi dentro l’Agenzia o nel perimetro esterno. Intanto tutte le strade sono state chiuse al traffico.

Inizialmente, i testimoni avevano riferito di aver udito spari. Tuttavia, alcuni media locali hanno riportato le parole di un funzionario di polizia che ha confermato che non sono stati sparati colpi e che nessuno è rimasto ferito. Secondo la ricostruzione di alcuni media, l’allarme è stato fatto scattare dll’uomo che si è avvicinato all’ingresso principale del quartier generale della Cia gridando minacce e poi sparando alcuni colpi in aria. Secondo Abcnews, invece l’uomo ha estratto la pistola ma non avrebbe sparato. La minaccia ha fatto subito scattare un imponente dispositivo di sicurezza

L’intero ingresso del quartier generale di Langley, in Virginia, è stato bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso. La Cia ha confermato la presenza di “minacce” al cancello, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli sull’incidente. Tutto questo è avvenuto a poche ore dalla pubblicazione degli ultimi documenti secretati sull’assassinio di Kennedy.