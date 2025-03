Una 17enne, studentessa al quarto anno dell’Istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, che si trovava con la classe a bordo di un traghetto da Napoli diretto a Palermo, è morta a seguito di un malore. La ragazza era in una gita scolastica con i compagni, organizzata dal Polo Tecnologico della Scuola. Si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata in cabina la notte scorsa. Sul posto è arrivata la motovedetta della Guardia Costiera e i soccorritori del 118 che però, nonostante le manovre di salvataggio, non sono riusciti a salvarla.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale in attesa dell’autopsia. La gita è stata annullata e il resto della scolaresca tornerà a casa appena sarà disponibile un imbarco da Palermo.

“La scuola – si apprende da una nota pubblicata dall’Istituto – esprime profondo dolore per quanto accaduto. Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia”.