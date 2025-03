Il governo francese sta preparando un manuale sulle pratiche da adottare in caso di “crisi maggiori” che potrebbero interessare il Paese. Lo scrive il quotidiano Le Figaro, citando più fonti concordanti ed aggiungendo che l’opuscolo verrà inviato a breve alla cittadinanza. Tra le circostanze descritte nel manuale di sopravvivenza, catastrofi climatiche, incidenti industriali, epidemie, fughe radioattive, attacchi cyber e anche un conflitto armato. Quest’ultima eventualità, tuttavia, non deve in alcun modo concentrare tutta l’attenzione, precisa il Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Sgdsn), incaricato di preparare il manuale. La guida è attualmente in corso di approvazione dai servizi del premier, Francois Bayrou.

La tempistica della pubblicazione, scrive Le Figaro, suggerisce però una reazione dello Stato alla situazione internazionale particolarmente instabile. Il 5 marzo, durante un discorso televisivo, Emmanuel Macron ha invitato la “patria” a “impegnarsi” di fronte alla “minaccia russa” . Da allora, il governo ha insistito sulla necessità di riarmare la Francia , così come hanno fatto diversi altri paesi europei, tra cui la Germania. Il manuale “non è assolutamente” finalizzato a preparare la popolazione alla prospettiva di una guerra, assicura l’Sgdsn.

L’iniziativa rientra nella strategia nazionale di resilienza dell’aprile 2022, afferma una fonte governativa. Questo piano nazionale, elaborato dopo la pandemia di Covid-19, mirava a “preparare meglio la Francia, le sue imprese e i suoi cittadini a questi potenziali shock, per resistere alle crisi nel tempo, collettivamente e in profondità” . Definisce 63 azioni attorno a tre obiettivi: preparare lo Stato ad affrontare le crisi, sviluppare i mezzi per gestirle e “adattare la comunicazione pubblica alle sfide della resilienza” . Sul piano militare, l’opuscolo si propone di spiegare ai francesi come proteggersi e di incoraggiarli a impegnarsi a favore della comunità , che si tratti dei vigili del fuoco, della riserva militare , della sanità o ancora della Sicurezza civile.